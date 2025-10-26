Praznik Svete Petke proslavljamo sutra, 27. oktobra

Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra slave praznik posvećen Prepodobnoj mati Paraskevi, u narodu poznatiji kao Sveta Petka. Svetiteljka je mnogo poštovana ne samo u našem nego i kod drugih pravoslavnih naroda, čak i kod pripadnika drugih vera.

Sveta Petka je rođena krajem 10. veka u Vizantiji, u gradu Epivatu, u imućnoj, ali veoma pobožnoj porodici. Nakon smrti roditelja, ona je svu imovinu podelila sirotinji i zamonašila se u crkvi Svete Sofije u Carigradu, gde je dobila ime Paraskeva.

Kult Svete Petke je izuzetno razvijen u Srbiji, Grčkoj i drugim pravoslavnim balkanskim zemljama.

Smatra se da je slovenskog porekla, međutim, srpski narod je smatra svojom, Bugari takođe svojom, a naziva se „balkanskom majkom“.

Njene mošti su se nalazile u Carigradu, Beogradu, a danas se nalaze u gradu Jašiju, u Ruumuniji, na granici sa Moldavijom.

Inače, Sveta Petka je posebno poštovana kao zaštitnica žena svih vera i nacija i krsna slava je mnogih porodica, šesta po broju svečara u Srbiji.

Crkva Svete Petke se nalazi u Kumarevu, mestu udaljenom 5 kilometara od Leskovca.