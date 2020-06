Predsednik Opštine Medveđa priredio prijem za učesnike takmičenja „Srbija u ritmu Evrope“

U kabinetu predsednika opštine Medveđa organizovan je prijem za decu koja će ovu lokalnu samoupravu predstavljati na ovogodišnjem takmičenju „Srbija u ritmu Evrope“.

Opština Medveđa će na finalnom takmičenju, predstavljati Bugarsku na manifestaciji sa pesmom „If love was a crime“, koju će izvoditi Katarina Petrović, a koreografijom ispratiti Tijana Matić, Maja Denić, Stefan Petrović i Milan Ilić.

Predsednik opštine Medveđa, Nebojša Arsić je na konferenciji za medije pomenuo da ono što krasi našu Medveđu, je svakako izdvajanje značajnih sredstava za ulaganje u mlade ljude, sport, kulturu i sadržaje koji su mladima najpotrebniji.

“Deca su naši najveći promoteri, naša budućnost i ponos. Svi projekti koje radimo su namenjeni zapravo njima. Ova manifestacija je jedna od najvećih u muzičkom smislu u zemlji, a naša opština jedna od 24 lokalnih samouprava koje će predstavljati neku od zemalja Evrovizije kroz takmičenje “Srbija u ritmu Evrope”. Medveđa, kao i uvek, svojim kvalitetom, talentom i radom pretenduje poziciji u samom vrhu, a ja verujem da će Katarina svojim glasom, zajedno sa Stefanom, Tijanom, Majom i Milanom opštini Medveđa doneti prvo mesto. Želim im uspeh i pobedu, da obezbede opštini Medveđa mesto domaćina iduće godine, i da promovišemo našu opštinu, našu Gornju Jablanicu i njene lepote, čime bi se upotpunila slika o Medveđi, našem gostoprimstvu i bogatstvu, odnosno našoj deci koja nas predstavljaju”- rekao je predsedik opštine.

“Čast mi je i zadovoljstvo da smo dobili mogućnost da predstavimo Medveđu na Prvoj srpskoj televiziju. Pesma „If love was a crime“ koju je pevala bugarska pevačica, Poli Genova na pesmi Evrovizije 2016.godine, će nas sigurno dovesti do dobrog plasmana, ako ne i do pobede. Pozivamo sve da glasaju za nas kada to bude omogućeno na TV Prvoj, a na nama je da pokažemo svoje talente u Vranju.” Za kraj se Katarina Petrović zahvalila opštini Medveđa i predsedniku opštine što im je omogućio da budu deo manifestacije a zatim na poklon predala tortu sa natpisom “Srbija u ritmu Evrope”.

Da se podsetimo, manifestacija „Srbija u ritmu Evrope“ održava se od 2008. godine, a namenjena je muzički talentovanoj deci osnovnih i srednjih škola. Ovaj najveći dečiji muzički projekat u Srbiji podržali su ambasadori Evrope i Evropske unije, a medijski podržala Prva srpska Televizija.