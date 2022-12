Predsednik Petrović posetio meštane Dadinca

Predsednik opštine Vlasotince Bratislav Petrović posetio je u popodnevnim časovima meštane Dadinca, koji na barikadama protestuju protiv gradnje još jedne mini hidroelektrane na Rupskoj reci, pored dve postojeće, navodi se u saopštenju za javnost njegovog kabineta.

U nastavku prenosimo tekst u celosti

„Došao sam pre svega kao čovek, a onda i kao predsednik opštine. Problem koji imate je i moj problem. Ja sa vama saosećam svu ovu borbu, molbu, patnju… Rupska reka, mi je zovemo Kozaračka, ja živim u Orašju i delimo istu muku. Ja tu nisam odrastao s obzirom na to da sam Crnobarac, ali moja deca jesu. Došli smo u situaciju kada mora zaista mudro i pametno da se odradi – započeo je Petrović obraćanje meštanima.



On je rekao da ne zna zašto je odlagano davanje dokumentacije članovima Opštinskog veća, ali da je ona dostavljena i da će većnicima biti produžen rok kako bi mogli da izvrše nadzor i spreme izveštaj jer je dokumentacija obimna i složena.



„To je jedini način na koji Opštinsko veće, u ovom slučaju, može da postupa. Predsednik opštine nema te nadležnosti. Ne zavisi uvek sve od moje volje i želje, nego od onog što piše. Ovde je bitno sada da se ovo pravim aktom odbrani na valjan način. Ne mogu da optužim nikog, ali onog trenutka kad imam argumente i dokaze ja ću vam to reći i javno. Problem je što je to rešenje pravosnažno. Postoje načini kako se ono poništava i tu ne smemo da pogrešimo. Ja sam računao, zbog one odluke koju smo doneli na skupštini o zabrani gradnje MHE, da smo tu priču završili. Zamka je bila u tome što je investitor podneo zahtev pre donošenja odluke. Kažu, odluka ne važi. Da li je tako, videćemo kroz sve ove provere. Jer moj cilj je bio da tom odlukom zaštitimo Rupsku reku – rekao je predsednik vlasotinačke opštine.



On je potom odgovarao na pitanja meštana.

Meštani: Predsedniče, mi nemamo vodu u selu, kako mi to da rešimo?

Predsednik opštine: Znam, sve znam. Evo ga vodozahvat u Gradištu. Godinu dana smo radili na tome da uradimo studiju opravdanosti vodosnabdevanja jer Ladovica ima ugovor sa JKP Grdelicom o zajedničkom vodosnabdevanju. Plan je bio da se na brdu Kozaru napravi jedan veliki rezervoar i da se odatle snabdeva i Kukavica i Ladovica i Orašje, a vas da priključimo ovde u Dadincu. To je bio plan. I dok smo mi na tome radili, dešavaju se neke stvari koje sam mislio da se neće desiti. Čak smo i u budžetu opredelili tri miliona za tu studiju opravdanosti vodosnabdevanja u ovoj godini. Ostaću dosledan. Najvažnije mi je sad da imamo pravne argumente da bismo u ovome istrajali.

Meštani: Predsedniče, zašto se nisi pojavio pred opštinom kad smo onoliko ljudi bili?

Predsednik opštine: Ne mogu da izađem kada se ceo skup i protest politizuje, iskreno. Sad sam ovde. I ne treba da vas zanima u kojoj sam partiji.

Meštani: Mi branimo reku, nas drugo ne interesuje.

Predsednik opštine: Ja sam primio sve narodne poslanike koji su tražili da dođu kod mene. Sve sam ih uvažio. Ali ne možemo kad izađemo ispred opštine da drugačije govorimo i da predstavljamo nešto drugo narodu. Neće drugima stati više do vas nego li meni.

Meštani: Predsedniče, što niste došli ranije ovde?

Predsednik opštine: Hteo sam, ali možda bih tek tad čekao na dokumentaciju 20 dana.

Predsednik mz : Istina je, rekao je, kaže, strpite se da dobijem dokumentaciju da imam koliko – toliko uvida, da imam šta da kažem ljudima.

Meštani: Imate li stručnog čoveka da to pogleda?

Predsednik opštine: U kontaktu smo sa ljudima koji poznaju materiju u oblasti upravnog prava, da se ne pogreši. Došli smo u situaciju da naprosto ne smemo da pogrešimo. Neću više to da ponavljam. Možda ćemo se za slamku hvatati.

Meštani: Da li možete Vi da date zabranu da se bilo šta ovde radi dok se sve to ne iskontroliše? Da se stavi zabrana, da ne mrznemo više…

Predsednik opštine: Ljudi, bilo je tog predloga, međutim, zbog pravosnažnosti ovog rešenja o kome govorim, nemoguće je. To je najveći problem. Suština je da vidimo postoje li elementi zbog kojih bi ovo pravosnažno rešenje, koje je izdalo odeljenje, moglo da se poništi.

Meštani: Molimo investitora da odustane… Mi reku ne dajemo, po ceni da izginemo. A Vi, ako hoćete štitite nas, ako ne mi ćemo da radimo šta moramo… Ako nema vode, neka nema ni nas. Kad bismo mogli da se vidimo ovde sa bilo kakvom informacijom?

Predsednik opštine: Ljudi, čim imamo informaciju, čekamo na pregledavanje dokumentacije, bićete obavešteni. Postupiću u skladu sa svojim nadležnostima i uvek mogu da dođem ovde pred vas. Neka svako nosi svoj krst, ja ću svoj. Gledaću sve u okviru svojih mogućnosti da odradim ono što mogu. Za poništavanje ove dozvole, kao drugostepeni organ, nadležno je ministarstvo. Nego da vidimo da li su sve mogućnosti iskorišćenje u prvom stepenu, ali nemojte da me pitate za pravne stvari dok ne čujemo struku. Ja nisam pravnik, ekonomista sam.

Meštani su na kraju konstatovali da je „priča sad drugačija kad je došao predsednik“, a novi susret će, prema najavi, biti čim bude bilo novih informacija.