Predsednik Vučić: Država će uložiti veliki novac za industrijske zone u Leskovcu, Ćupriji i Inđiji

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država morati da uloži veliki novac u izgradnju novih industrijskih zona kako bismo privukli nove strane investitore i da će posebno biti izdvojen novac za širenje tri zone u Leskovcu, Ćupriji i u Inđiji, oko 220 miliona evra.

Beograd, 9. oktobra 2025. – Predsednik Aleksandar Vuèiæ izjavio je danas da je uvoðenje sankcije NIS-u od SAD viestruko loa vest za Srbiju koju æe osetiti svi graðani i dodao da æemo nastaviti razgovore sa amerièkim partnerima, kao i da oèekujemo dalje reakcije Moskve. „Mi kao zemlja koja batini vladavinu prava i koja se nikada nije hvalila otimaèinom i tako smo se uvek odgovorno ponaali ne moemo sa radoæu da pristajemo na modele otimanja neèijeg kapitala ili neèije imovine. To je naa politièka odluka. Mi smo razgovarali i nastaviæemo razgovore sa amerièkim partnerima. Jutros smo imali razgovore i sa ruskim ambasadorom. Oèekujemo dalje reakcije Moskve“, rekao je Vuèiæ na vanrednoj konferenciji za medije u Predsednitvu Srbije. FOTO TANJUG/ VLADIMIR PORÈIÆ/ bg

„Da bismo makar po tome i uz subvencije koje dajemo mogli da budemo privlačni stranim investitorima. Posebno ćemo da uložimo u širenje zona tri zone Leskovac, Čuprija, Inđija“, rekao je Vučić u Palati Srbija na vanrednoj konferenciji za medije zbog stupanja na snagu američkih sankcija NIS-u.

Foto: Tanjug