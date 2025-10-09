Predsednik Vučić: Država će uložiti veliki novac za industrijske zone u Leskovcu, Ćupriji i Inđiji

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država morati da uloži veliki novac u izgradnju novih industrijskih zona kako bismo privukli nove strane investitore i da će posebno biti izdvojen novac za širenje tri zone u Leskovcu, Ćupriji i u Inđiji, oko 220 miliona evra.
„Da bismo makar po tome i uz subvencije koje dajemo mogli da budemo privlačni stranim investitorima. Posebno ćemo da uložimo u širenje zona tri zone Leskovac, Čuprija, Inđija“, rekao je Vučić u Palati Srbija na vanrednoj konferenciji za medije zbog stupanja na snagu američkih sankcija NIS-u.