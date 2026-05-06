Predsednik Vučić o izborima, ulaganjima u zdravstvo, kao i novom portalu za prijavu bahatih funkcionera

6 мај, 2026
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će izbori biti ove godine, onda kada to bude bilo najpovoljnije za državu. Kako je naglasio, država mora da bude dovoljno i ekonomski i politički snažna, kao i da ima dobro rukovodstvo koje će znati da se suprotstavi njenom rušenju.

Vučić je istakao i da je projekat novog porodilišta u Nišu dobio građevinsku dozvolu, dodajući da su u toku radovi na bolnicama u Leskovcu i Vranju i da će za koji dan biti otvorena bolnica u Prokuplju.

Predsednik je u emisiji na Tv Informer takođe najavio da će u naredne dve do tri nedelje pokrenuti portal na kom će građani moći da prijave bahate funkcionere i dodao da je to problem o kojem mu ljudi pišu svakodnevno.

