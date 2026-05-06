Predsednik Vučić o izborima, ulaganjima u zdravstvo, kao i novom portalu za prijavu bahatih funkcionera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će izbori biti ove godine, onda kada to bude bilo najpovoljnije za državu. Kako je naglasio, država mora da bude dovoljno i ekonomski i politički snažna, kao i da ima dobro rukovodstvo koje će znati da se suprotstavi njenom rušenju.

Vučić je istakao i da je projekat novog porodilišta u Nišu dobio građevinsku dozvolu, dodajući da su u toku radovi na bolnicama u Leskovcu i Vranju i da će za koji dan biti otvorena bolnica u Prokuplju.

Predsednik je u emisiji na Tv Informer takođe najavio da će u naredne dve do tri nedelje pokrenuti portal na kom će građani moći da prijave bahate funkcionere i dodao da je to problem o kojem mu ljudi pišu svakodnevno.