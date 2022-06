Predstava Vanje Bulića sutra u Leskovcu

U okviru “Leskovačkih letnjih festivala” u nedelju, 26. juna 2022. god. sa početkom od 21.15 časova biće izvedena predstava “Jače smo od sudbine”.

Scenarista ove urnebesne komedije je naš poznati novinar, TV voditelj i književnik Vanja Bulić, a igraju članovi Teatra komedije iz Beograda – Sanja Pešić, Aleksandra Anđelković i Goran Balančević.

Radnja se dešava pred vratima Ministarstva kulture.

Pevačica narodne muzike i istaknuta glumica nadju se u isto vreme u Ministarstvu kulture sa istom namerom – da dobiju nacionalnu penziju. Silom prilika, ostanu same u jednoj kancelariji i saznaju da samo jedna od njih dve može da dobije nacioinalnu penziju. Tada počinju medjusobna prozivanja, podmetanja, dokazivanja koja je od njih dve veći umetnik, a gledalac postaje talac njihovog komičnog sukoba, svedok sudara dva suprostavljena sveta, dva shvatanja života, dva razumevanja sadašnjosti i puta u budućnost. Dodatnu zabunu u celu priču unosi pisar, koji povremeno ulazi u kancelariju, diveći se umetnicama, a one su u jednom trenutku pomislile da je on ministar kulture.

Ova urnebesna komedija je protkana pitkim humorom, pesmom i igrom.