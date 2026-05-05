Predstavljen novi broj SNS informatora na trgu u Leskovcu

Najnoviji broj SNS informatora predstavljen je na gradskom trgu u Leskovcu. Članovi Unije mladih Gradskog odbora Srpske napredne stranke su potom primerke ovog glasila delili sugrađanima.

-Ovaj broj donosi vest o pobedi Srpske napredne stranke na lokalnim izborima održanim u 10 gradova, a rezultate je objavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je predstavio i nacionalnu strategiju razvoja „Srbija do 2030. godine“ koja se fokusira na investicije u infrastrukturu, energetiku, zdravstvo i novu industriju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji. Za intervju broja govorio je Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS-a u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U odeljku SNS Panorama, nalaze se informacije o dešavanjima u Leskovcu- istakla je Marija Arizanović, član Unije mladih GrO SNS-a.

Novi broj Informatora donosi i fotografije sa skupa u Beogradskoj areni pod nazivom „Srbija – naša porodica“. Tu su i informacije o poseti predsednika Vučića gradilištu u okviru EXPO 2027 projekta, njegovom prisustvu na obeležavanju Dana sećanja na nastradale u NATO agresiji 1999. godine, kao i o poseti predsednika petočlanoj porodici Knežević u Bajinoj bašti, čiji najmlađi član, osmogodišnji Andrija, boluje od retke bolesti i uspešno se leči u Švajcarskoj o trošku države.