Predstavnici Grada Leskovca na obeležavanju Dana matičara Srbije

Povodom obeležavanja Dana matičara, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovalo je svečanost u Palati Srbija, kojoj je prisustvovala i ministarka Snežana Paunović.

Svečanosti su prisustvovali matičari iz svih gradskih i opštinskih uprava, a ispred Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove Gradske uprave Grada Leskovca bili su Jelena Stojanović i Bratislav Kocić.

Ovom prilikom, bilo je reči o matičnom registru u digitalnom dobu, odnosno o novom konceptu vođenja matičnih knjiga. Obratili su se direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović i v.d. pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave Jovan Knežević.

Podsetimo, Grad Leskovac je prilikom Susreta matičara Srbije početkom maja meseca preuzeo ulogu domaćina ovih susreta za 2027. godinu.