Predstavnici Ministarstva za brigu o porodici i demografiju u poseti Bojniku

Državna sekretarka u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju Milica Perić posetila je opštinu Bojnik, u društvu načelnika Jablaničkog okruga Miloša Ćirića.

Nakon sastanka sa predsednikom opštine Nebojšom Nenadovićem, održanom u sedištu ove lokalne samouprave, usledio je obilazak dograđenog dela Predškolske ustanove “Đuka Dinić” i Centra za socijalni rad.

Objekat predškolske ustanove je u potpunosti renoviran, zamenjen je krov, a izgrađene su i prostorije namenjene jaslenoj grupi. Država je za ovu namenu opredelila preko 12 miliona dinara. U ovoj predškolskoj ustanovi trenutno boravi oko 250 mališana, a nakon što je

dograđen još jedan deo, u okviru jaslene grupe obezbeđeno je još petnaestak mesta.

Prema rečima Nebojše Nenadovića,

predsednika opštine Bojnik, liste čekanja za upis u vrtić ne postoje, a u okviru Predškolske Ustanove „Đuka Dinić“ funkcioniše i više izdvojenih odeljenja u okolnim selima.

U planu je i izgradnja još jednog vrtića u selu Đinđuša, a očekivanja su da se ovi planovi realizuju u toku 2026. godine. Prema rečima predstvnika resornog ministarstva, i u narednom periodu nastaviće se sa trendom ulaganja u ovakvim sredinama.

Inače, u toku je i rekonstrukcija Centra za socijalni rad u Bojniku. Ove radove obišla je državna sekretarka Perić.





