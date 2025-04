-JKP „Vodovod“ obaveštava svoje korisnike da će u narednih 10 dana, zbog izvođenja radova na prevezivanju nove vodovodne mreže u ul.Voje Mičića u Bratmilovcu na postojeću i prevezivanju postojećih potrošača, doći do prekida u vodosnabdevanju, počev od četvrtka 03.04.2025. i to u periodu od 08 do 15 u delu naselja Ančiki, severno od Tome Kostića, na delu od kanala Bara do spomenika- ističe se u saopštenju za javnost ovog preduzeća.

Mole se potrošači da unapred zahvate dovolьgu količinu vode za sanitarne potrebe, u periodu prekida snabandevanja vodom.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.