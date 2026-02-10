Ukupno 11 hiljada 919 prijava pristiglo GU Grada Leskovca u okviru sistema „Svoj na svome“

Tokom akcije „Svoj na svome“ koja je trajala do 8. februara, ukupno 11 hiljada 919 Leskovčana podnelo je prijave za upis prava svojine na nepokretnostima u okviru sistema „Svoj na svome“, podaci su Odeljenja za urbanizam Gradske uprave grada Leskovca. Ovo je, pored ostalog, istakutno na konferenciji za medije, koja je održana u zgradi osmospratnice.

Građani sa teritorije Grada Leskovca, veliki broj prijava podneli su Gradskom uslužnom centru, koji je u saradnji sa Odeljenjem za urbanizam realizovao upis prava svojine na nepokretnostima u okviru sistema „Svoj na svome“. Takođe, ako se uzme u obzir da su mnogi građani i pravni subjekti zahteve podneli i elektronskim putem, u pomenutom Odeljenju ocenjuju da je broj prijava znatno veći.

Rok za podnošenje prijava za evidentiranje bespravnih objekata u okviru aplikacije „Svoj na svome“ zvanično se produžava do 24. oktobra 2026. godine za građane koji imaju opravdane razloge za kašnjenje, podseća Milenković.

Zbog velikog interesovanja građana bio je produžen rok za prijavu, te su šalteri Uslužnog centra i punktovi radili produženo i tokom vikenda, istakla je u svom obraćanju Kristina Vasiljković, šef Odseka za pružanje usluga građnima Gradske uprave grada Leskovca.

Podsetimo,zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima „Svoj na svome“, predviđena je i nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju, jer po njegovom stupanju na snagu, svi objekti koji se grade bez izdate građevinske dozvole, biće upisani kao vlasništvo države.