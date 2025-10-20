Premijer Macut i gradonačelnik Cvetanović otvorili vrtić „Vesela družina“ kod Stare stočne pijace

Premijer Republike Srbije Đuro Macut i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović otvorili su danas vrtić „Vesela družina“ kod Stare stočne pijace.

Macuta su ispred vrtića dočekali ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović i direktorka predškolske ustanove „Vukica Mitrović“ Marija Rakić, a premijer je potom sa gradonačelnikom presekao vrpcu, čime je svečano otvorena ova ustanova.

Otvaranju su, pored predstavnika Vlade i lokalne samouprave, prisustvovali i mališani i zaposleni PU „Vukica Mitrović“.

Premijer Macut je naveo da je ovo projekat poboljšanja predškolskog obrazovanja u južnom delu Srbije i istakao da je to lep pokazatelj kako se planski sprovode mere Vlade u okviru projekta za poboljšanje uslova u predškolskom i školskom obrazovanju.

Stanković je novinarima rekao da je objekat finansiran u okviru nastavka projekta sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, koji predviđa otvaranje 22 vrtića.

-Ukupno će biti zaposleno 11.870 pripadnika nastavnog osoblja, a čitava Srbija, 22 opštine, su obuhvaćene- naveo je Stanković.

Istakao je da je u vrtić u Leskovcu uloženo gotovo milion evra, a da ustanova ima smeštajni kapacitet od 120 mladih polaznika.

-Ovde će se ići od prvog nivoa, nivoa jaslica, sve do nivoa predškolskog obrazovanja, koje je obavezno kao pripremni razred za početak osnovnoškolskog obrazovanja. Naravno, radiće kompetentan kadar na visokim stručnim osnovama i mi se trudimo da ovde uključimo sve populacije, kao i sve tzv. senzitivne grupe, koje treba da pohađaju predškolsko vaspitanje, ne bi li mogli da ih pripremimo za osnovnoškolsko obrazovanje i dalji proces vaspitanja i obrazovanja u okviru prosvetnog sistema u Srbiji- rekao je Stanković.

Naglasio je da će, zahvaljujući otvaranju ovog kapaciteta, u Leskovcu lista čekanja za vrtić biti gotovo svedena na minimum.

Nakon zvaničnog otvaranja ustanove, Macut, Stanković i Cvetanović prisustvovali su dečjoj priredbi, a potom obišli prostorije vrtića.

Ovaj objekat, inače 12. po redu koji funkcioniše u okviru Predškolske ustanove “Vukica Mitrović”, u prizemlju ima dve grupne sobe sa sanitarnim čvorovima, prostorije za trijažu i izolaciju bolesne dece, kuhinju, kao i prostorije za vaspitače, sa posebnim sanitarnim čvorom za osoblje, spremište i deo sa vešerajem i kotlarnicom.

Na spratu su opremljene još četiri grupne sobe sa sanitarnim čvorovima, spremište, kao i prostorije za pomoćne saradnike, psihologa i pedagoga.

Ovi poslovi, vrednosti 102,3 miliona dinara, deo su projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, koje Ministarstvo prosvete sprovodi uz podršku Svetske banke i u saradnji sa lokalnom samoupravom.