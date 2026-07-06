Premijer Macut i ministar Gašić obišli pripadnike Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti

Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut i ministar odbrane Bratislav Gašić obišli su danas pripadnike Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti.

Premijer Macut i ministar Gašić obilazak su započeli u bazi „Karaula”, dok su u nastavku posete zajedno sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Milanom Mojsilovićem obišli pripadnike vojske angažovane u bazi „Merdare“.

Tokom obilaska, predsednik Vlade i ministar odbrane razgovarali su sa angažovanim pripadnicima vojske i tom prilikom upoznali se sa zadacima u njihovom rejonu odgovornosti, kao i sa aktuelnom situacijom na terenu.

Predstavljeni su i rekonstruisani objekti – smeštajni kapaciteti i prateća infrastruktura, kojima su unapređeni uslovi života i rada pripadnika vojske angažovanih u bazama „Karaula“ i „Merdare“.

Tom prilikom, ministar Gašić izrazio je zahvalnost pripadnicima Vojske Srbije na profesionalnom radu u Kopnenoj zoni bezbednosti, ističući da obnova i modernizacija vojne infrastrukture predstavljaju ulaganje u poboljšanje uslova života i rada pripadnika koji svakodnevno izvršavaju najodgovornije zadatke.

Pripadnici Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti svakodnevno, u kontinuitetu i u složenim uslovima izvršavaju zadatke od velikog značaja za bezbednost građana i očuvanje mira u ovom delu zemlje. Njihova posvećenost i profesionalizam obavezuju nas da nastavimo sa unapređenjem uslova za život i rad u bazama. Savremena infrastruktura, kvalitetniji smeštaj i bolji uslovi za rad ostaju jedan od naših prioriteta, jer su ljudi najveća snaga sistema odbrane – rekao je ministar Gašić.