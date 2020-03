Preporuke privatnim radnjama

Lokalnim samoupravama resorno ministarstvo je prosledilo preporuke Privredne komore Srbije vezane za rad maloprodajnih objekata.

Od ponedeljka do subote preporuka je da se radi od 7 do 18 sati, nedeljom od 8 do 18 i od 4 do 7 ujutru, isključivo za starije od 65 godina. Rad logističkih centara i snabdevanje objekata mogu da se obavljaju tokom celog dana, u skladu sa procedurama i radnim nalozima za zaposlene.

Trgovac može sam da odredi radno vreme u okviru navedenih intervala. Broj kupaca može biti jedan na 4 metra kvadratna uz poštovanje opštih mera prevencije.

S obzirom na to da zdravstveni radnici ne preporučuju nošenje maski i zaštitnih rukavica zdravim osobama, nije u nadležnosti lokalne smaouprave da takve mere propisuje trgovcima, navodi se u dopisu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.