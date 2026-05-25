Presuda državljaninu Albanije: sedam godina zatvora i zabrana upravljanja motornim vozilom na teritoriji Srbije

Optuženi M. G., državljanin Republike Albanije, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Kako saopštavaju iz Osnovnog suda Leskovac, njemu se na teret stavlja da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je život izgubila jedna osoba, a dve osobe su zadobile teške telesne povrede.

Optuženom je izrečena i mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom ,B” kategorije na teritoriji Republike Srbije, navodi se u saopštenju.