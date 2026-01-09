Presuda Višeg suda u Leskovcu: Šest godina zatvora za krijumčarenje kokaina

Presudom Višeg suda u Leskovcu I. S. iz Skoplja, Republike Severne Makedonije, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od šest godina, zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Kako saopštavaju iz ove ustanove, u kaznu se uračunava i vreme provedeno u pritvoru, počev od 20. avgusta 2025. godine.

Optuženi je oglašen krivim jer je u svom putničkom vozilu neovlašćeno prenosio i držao radi prodaje opojnu drogu kokain u količini od 7.988,40 grama.

Krivično delo je izvršeno 20. avgusta 2025. godine na auto-putu E75 kod Brestovca.

Takođe, optuženi je obavezan da nadoknadi troškove krivičnog postupka Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu i Višem sudu u Leskovcu.

Protiv rešenja o produženju pritvora optuženi i njegov branilac mogu izjaviti žalbu Apelacionom sudu u Nišu, u roku od tri dana od dana prijema rešenja.