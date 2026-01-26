Prethodne nedelje na putevima PU Leskovac dogodile su se četiri saobraćajne nezgode

Tokom prethodne nedelje na putevima na području Policijske uprave Leskovac registrovane su 4 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo poginulih i teže povređenih lica, dok je 6 lica zadobilo lake telesne povrede, saopštavaju iz Policijeske uprave Leskovac.

Brzina neprilagođena uslovima puta, nepoštovanje saobraćajnih propisa, umor i nepažnja i dalje su najčešći uzroci najtežih saobraćajnih nezgoda. Podsećamo da svaka odluka doneta za volanom ima posledice – često nepovratne. Zato još jednom apelujemo na sve vozače: poštujte ograničenja brzine, koristite sigurnosni pojas, ne vozite pod dejstvom alkohola, ne koristite telefon u toku vožnje.

Zapamtite – vaš život i životi drugih učesnika u saobraćaju nalaze se u vašim rukama. Bezbedna vožnja nije izbor, već odgovornost. Iz Policijske uprave u Leskovcu svim građanima želimo srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju!



