Prethodnog dana na području Policijske uprave Leskovac registrovana jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom

Tokom prethodnog dana na području PU u Leskovcu, dogodila se 1 saobraćajna nezgoda sa samo materijalnom štetom bez povređenih lica. Tokom letnjeg perioda na putevima je povećan broj dvotočkaša u saobraćaju, zbog čega iz Policijske uprave apeluju na sve učesnike da pokažu dodatnu pažnju, međusobno poštovanje i odgovorno ponašanje.

Letnji period predstavlja najkritičniji deo godine za ovu kategoriju učesnika u saobraćaju. Apelujemo na vozače motocikala da prilagode brzinu uslovima na putu, imajući u vidu da visoke temperature doprinose bržem nastanku umora, padu koncentracije i povećavaju rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda. Budite vidljivi, posebno u noćnim uslovima. Tokom letnjeg perioda intenzivniji je saobraćaj na državnim putevima, pa apelujemo na sve vozače da na put kreću odmorni, da pokažu strpljenje i poštuju propise, budu oprezniji i smanje brzinu u naselju i na prolasku državnog puta kroz naselje, kako bi blagovremeno uočili druge učesnike, pravilno reagovali i doprineli bezbednosti saobraćaja. Iz Policijske uprave u Leskovcu želimo vam prijatan dan i bezbedno učešće u saobraćaju, navodi se u saopštenju.