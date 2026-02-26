Prethodnog dana na području Policijske uprave Leskovac nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda. Korišćenje sigurnosnog pojasa je zakonska obaveza za vozače i sve putnike u vozilu, ali i jedna od najvažnijih mera lične bezbednosti u saobraćaju, podsećaju u leskovačkoj policiji.

Prema istraživanjima, sigurnosni pojas koristi oko 80% vozača i putnika na prednjim sedištima, dok je na zadnjim sedištima taj procenat svega 20%. Ovi podaci jasno ukazuju da je neophodno povećati svest o važnosti vezivanja pojasa, na svim mestima u vozilu.

Sigurnosni pojas značajno smanjuje rizik od teških povreda i smrtnog ishoda u saobraćanim nezgodama, kako kod vozača tako i kod putnika na svim sedištima. Posebno su ugrožena deca, koja moraju biti pravilno vezana i prevožena u odgovarajućim sigurnosnim sedištima.

Ovom prilikom podsećamo da je konkurs za prijem 140 učenika u srednju školu unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici otvoren do 16.03.2026. godine. Bliže informacije o uslovima konkursa mogu se naći na sajtu Srednje škole unutrašnjih poslova.

Iz Policijske uprave Leskovac, želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju, poručuje se u saopštenju.