DRUŠTVO HRONIKA VESTI

Prethodnog dana na području Policijske uprave Leskovac nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda

26 фебруар, 2026
TVL

Prethodnog dana na području Policijske uprave Leskovac nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda. Korišćenje sigurnosnog pojasa je zakonska obaveza za vozače i sve putnike u vozilu, ali i jedna od najvažnijih mera lične bezbednosti u saobraćaju, podsećaju u leskovačkoj policiji.

Prema istraživanjima, sigurnosni pojas koristi oko 80% vozača i putnika na prednjim sedištima, dok je na zadnjim sedištima taj procenat svega 20%. Ovi podaci jasno ukazuju da je neophodno povećati svest o važnosti vezivanja pojasa, na svim mestima u vozilu.

Sigurnosni pojas značajno smanjuje rizik od teških povreda i smrtnog ishoda u saobraćanim nezgodama, kako kod vozača tako i kod putnika na svim sedištima. Posebno su ugrožena deca, koja moraju biti pravilno vezana i prevožena u odgovarajućim sigurnosnim sedištima.

Ovom prilikom podsećamo da je konkurs za prijem 140 učenika u srednju školu unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici otvoren do 16.03.2026. godine. Bliže informacije o uslovima konkursa mogu se naći na sajtu Srednje škole unutrašnjih poslova.

Iz Policijske uprave Leskovac, želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju, poručuje se u saopštenju.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *