Prethodnog dana na putevima na području PU Leskovac bez saobraćajnih nezgoda

Prethodnog dana na putevima na području Policijske uprave Leskovac nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.

Za danas je u većem delu zemlje najavljena kiša, što dodatno otežava uslove vožnje. Mokri i klizavi kolovozi znatno produžavaju zaustavni put vozila čak i pri manjim brzinama kretanja.

Neprilagođena brzina i dalje je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda, jer usled neprilagođene brzine najčešće dolazi do iznenadnog kočenja, pogrešne radnje vozilom, sletanja sa kolovoza i prevrtanja vozila, kada nastaju najteže posledice po učesnike saobraćajne negode.

Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima puta i povećaju pažnju, jer je odgovorno ponašanje jedini način da se smanji broj saobraćajnih nezgoda i sačuvaju ljudski životi.

Iz Policijske uprave Leskovac želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.