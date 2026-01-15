Prethodnog dana na putevima na području PU Leskovac dogodile se dve saobraćajne nezgode

Tokom prethodnog dana na putevima na području Policijske uprave Leskovac dogodile su se dve saobraćajne nezgode u kojima je pričinjena materijalna šteta, saopštavaju iz leskovačke policije. Kako se naglašava, alkohol i vožnja predstavljaju jednu od najopasnijih kombinacija u saobraćaju, uz apel vozačima da ne voze pod dejstvom alkohola, kako bi sačuvali svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju.

Tokom prošle godine na području Policijske uprave Leskovac otkriveno je oko 1623 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, dok je 363 vozača zadržano u prostorijama policije do otrežnjenja, zbog visokog stepena alkoholisanosti.

Ovi podaci jasno ukazuju na ozbiljnost i učestalost problema.

Alkohol značajno smanjuje sposobnosti vozača, koncentraciju, produžava vreme reakcije, dovodi do greške u proceni brzine i udaljenosti i povećava sklonost ka rizičnom ponašanju. Sve to direktno ugrožava bezbednost ne samo vozača, već i ostalih učesnika u saobraćaju.

Iako se kroz pojačane kontrole i preventivne aktivnosti nastoji da se ovakva ponašanja svedu na minimum, ključnu ulogu ima lična odgovornost svakog pojedinca. Zato apelujemo na vozače da ne sedaju za volan ukoliko su konzumirali alkohol, već da koriste alternativne načine prevoza ili pomoć drugih osoba.

Bezbednost u saobraćaju počinje od lične odluke. Iz Policijske uprave Leskovac želimo vam bezbedno učešće u saobraćaju, navodi se u saopštenju.