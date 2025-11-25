Preuzeti paketi iz Plavog paviljona, gradonačelnik deo uručio građanima na Hisaru

Nakon što je tokom jučerašnjeg dana završeno pakovanje paketa pomoći sa osnovnim životnim namirnicama, danas je okončano i preuzimanje istih iz zgrade Plavog paviljona od strane predstavnika saveta mesnih zajednica. Deo paketa uručio je građanima i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Podsetimo, paketi su namenjeni svim penzionerima i socijalno ugroženim građanima Leskovca.

Tokom prethodne nedelje spakovano 28 hiljada paketa pomoći sa osnovnim životnim namirnicama, koji su usmereni ka svim delovima grada, kao i devet gradskih mesnih zajednica. Danas je iz Plavog paviljona još četiri hiljade paketa preusmereno ka mesnim zajednicama Veternica, Morava, Marko Crni i Kosta Stamenković.

-Podsećanja radi, u okviru drugog kruga pripremljeno je ukupno 32.000 paketa, a inače, obe podele u 2025. godini, predviđaju isporuku 64.000 paketa. Za ove namene, opredeljena su sredstva od 103,8 miliona dinara sa PDV-om- rekao je prvi čovek grada.

Nakon konferencije, gradonačelnik Cvetanović je uručio deo paketa stanovnicima mesnih zajednica Moše Pijade, Hisar i naselja kod Stare stočne pijace.

U narednim danima biće javno objavljeni brojevi na koje građani mogu prijaviti propuste uočene prilikom podele paketa. Ukoliko onima koji imaju pravo na paket isti ne bude stigao na kućnu adresu, mogu se obratiti i predstavnicima saveta mesne zajednice kojoj pripadaju.