Priče koje su osvojile film: 10 romana čije su adaptacije stigle do Oskara

Od samih početaka kinematografije aktuelna je večita dilema: da li je bolja knjiga ili film? Međutim, gubi se iz vida mnogo značajnija suština. Kada snažna priča sa stranica knjige

oživi kroz novu formu, na filmskom platnu, ona svoju suštinu ne gubi, već dobija novi život i novu publiku.

Knjiga priči daje dubinu, film joj daje sliku i u tom susretu nastaje jedan od najuzbudljivijih spojeva umetnosti pripovedanja. Nije slučajno što su mnogi filmovi koji su se našli u trci za najprestižnije priznanje u svetu kinematografije, nagradu Oskar, nastali na osnovu književnih dela.

U susret 98. dodeli Oskara koja se ove godine održava 15. marta u Los Anđelesu, podsećamo na deset čuvenih filmova nastalih na osnovu možda još čuvenijh knjiga, koje je Vulkan izdavaštvo objavilo u poslednjih

nekoliko godina. Od velikih književnih klasika do savremenih romana, ove priče pokazuju koliko snažno pripovedanje može da putuje između stranica i filmskog platna.



Opasne veze

Šoderlo de Laklo



Film Opasne veze (1988.) uspešno je preneo sofisticiranu intrigu francuskog romana o manipulaciji i moći na veliko platno. Bio je

nominovan za sedam Oskara i osvojio tri, uključujući nagradu za najbolji adaptirani scenario.

Poslednji Mohikanac

Džejms Fenimor Kuper



Istorijski roman Džejmsa Fenimora Kupera dobio je snažnu filmsku interpretaciju u filmu Poslednji Mohikanac (1992). Film je osvojio

Oskara za zvuk i važi za jednu od najpoznatijih ekranizacija avanturističke

književnosti.



Keri, Stiven King

Horor roman Stivena Kinga, kultni status postigao je i u vidu ekranizacije na filmu, zahvaljujući adaptaciji Keri (1976). Film je bio

nominovan za dva Oskara, uključujući nominaciju za najbolju glumicu Sisi Spejsek.



Legende o jeseni

Džim Harison



Film Legende o jesni (1994.) pretvorio je porodičnu priču o ljubavi i sudbini u veliku filmsku epopeju. Adaptacija je osvojila Oskara za najbolju fotografiju.



Razum i osećajnost

Džejn Ostin



Film Razum i osećajnost (1995), u režiji Enga Lija, briljantno je demonstrirao koliko književni klasici mogu snažno da ožive na filmu, prenoseći britansku društvenu ironiju i emotivnu preciznost Džejn Ostin novoj publici. Adaptacija je bila nominovana za sedam Oskara, uključujući najbolji film, a osvojila je nagradu za najbolji adaptirani scenario, koji je

napisala glumica Ema Tompson.



Veliki Getsbi

Frensis Skot Ficdžerald



Vizuelno raskošni film Veliki Getsbi (2013.), u režiji Baza Lurmana, ponovo je oživeo glamur i melanholiju američkih dvadesetih godina koje

je Ficdžerald sjajno opisao u svom romanu. Film je osvojio dva Oskara, potvrđujući da priča vodećeg protagoniste Getsbija snažno odjekuje i u savremenoj kulturi.



Drakula

Brem Stoker



Spektakularna adaptacija Brem Stokerove Drakule (1992.), u režiji čuvenog Frensisa Forda Kopole, pretvorila je gotički roman iz XIX veka u jedan od najprepoznatljivijih filmskih horora, ali i ljubavnih filmova ere

90-ih. Film je osvojio tri Oskara: za kostim, šminku i montažu zvuka.

Jadnici

Viktor Igo



Filmska verzija mjuzikla Jadnici (2012.) uspešno je prikazala koliko je epska priča Viktora Igoa i dalje neevrovatno snažna i

savremena. Film je dobio čak osam nominacija za Oskara i osvojio tri nagrade,

uključujući Oskara za najbolju sporednu glumicu koji je osvojila En Hatavej.



Isijavanje

Stiven King



Adaptacija romana Isijavanje (1980.), u režiji Stenlija Kjubrika, danas se smatra jednim od najuticajnijih horor filmova svih vremena.

Iako nije osvojio Oskara, film je postao kultni klasik koji je snažno obeležio istoriju žanra.



Quo vadis

Henrik Sjenkjevič



Holivudski spektakl Kvo vadis (1951.) preneo je monumentalnu priču o Rimskom carstvu sa stranica romana na veliko platno. Film je dobio osam nominacija za Oskara, uključujući nominaciju za najbolji film.



Kada priča pronađe dva života



Knjige i filmovi nikada nisu bili konkurencija, već dva različita jezika iste umetnosti pripovedanja. Kada roman inspiriše film koji

dospe do Oskara, priča dobija novi život, najpre u mašti čitaoca, a zatim i pred očima gledalaca širom sveta.



Upravo zato adaptacije ostaju jedan od najuzbudljivijih susreta dve umetnosti: književnosti koja pokreće priču i filma koji joj daje sliku. A mnoge od tih priča, poput ovih, počinju upravo na stranicama knjiga

koje već godinama objavljuje Vulkan izdavaštvo, podsećajući nas da svaka velika

filmska scena najpre nastaje iz jedne napisane rečenice.





