Prijave o bombama jutros u 807 škola u Srbiji

Na područjima svih policijskih uprava na teritoriji Republike Srbije, danas do 9.30 časova, prijavljeno je da su postavljene bombe u ukupno 807 osnovnih i srednjih škola, saopštio je MUP.

Angažovani su policijski službenici nadležnih policijskih uprava i Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, kao i Uprave za tehniku.

O svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Policijski službenici postupaju po Instrukciji o načinu postupanja prilikom saznanja ili dojave o postavljenom eksplozivnom sredstvu ili napravi.

Takođe, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku će se partnerima u inostranstvu obratiti svim raspoloživim mehanizmima međunarodne saradnje u cilju identifikacije pošiljaoca ovih pretnji, ističu u MUP-u.

Kako nam je potvrđeno u Policijskoj upravi, dojave o bombama ima i nekoliko škola u Jablaničkom okrugu.