Prijem novih vojnika u tenkovske, mehanizovane i jedinice besposadnih platformi

Vojska Srbije je raspisala konkurse za prijem novih profesionalnih vojnika u tenkovske i mehanizovane bataljone i vodove besposadnih platformi u komandnim bataljonima Treće brigade Kopnene vojske.



Državljani Republike Srbije starosti do 30 godina koji gaje ljubav prema vojnom pozivu, mogu da se prijave do 15. novembra i dobiju priliku da steknu siguran i dobro plaćen posao, uz beneficirani radni staž, kvalitetno vojno zdravstveno osiguranje za sebe i

članove svoje porodice, te mogućnost stalnog usavršavanja i napredovanja u službi.

Konkursi su raspisani za formacijska

mesta različitih profila među kojima su: vozači i nišandzije tenkova M-84,

operatori-nišandzije i vozači borbenog vozila pešadije, kao i vozači-izviđači u vodovima besposadnih platformi. Mogu se prijaviti mladići i devojke bez obzira da li su odslužili vojni rok sa oružjem ili ne.

Vojnici će raditi na savremenoj i modernizovanoj tehnici – tenkovima, oklopnim borbenim vozilima i besposadnim

platformama na upotrebi u jedinicama Vojske Srbije. Službovaće isključivo u jedinicama i garnizonskim mestima za koja su se prijavili.



Zainteresovani kandidati mogu da

konkurišu za prijem, Treću brigadu kopnene vojske, a mesta službovanja su u Nišu i Kuršumliji.

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće upućeni na testove zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti, a proći će i odgovarajuću bezbednosnu proveru.

Izabrani kandidati biće primljeni u

profesionalnu vojnu službu na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz

mogućnost produženja ugovora o radu na period do tri godine i njegovog naknadnog obnavljanja.



Sve informacije o konkursu možete naći na sajtu Vojske Srbije putem linka https://www.vs.rs













