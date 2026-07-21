Prijem za decu i mlade iz hraniteljskih porodica, koji su se vratili sa letovanja

Tridesetoro dece i mladih koji su smešteni u hraniteljske porodice vratilo se sa desetodnevnog odmora u Nea Kalikratiji. Njih je u svečanoj sali grada Leskovca primio gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Inače, letovanje za korisnike i hranitelje organizuje Centar za socijalni radu u Leskovcu.

Violeta Jovanović iz Bobišta se ovim humanim poslom bavi 10 godina, a trenutno brine o jednoj devojčici i trojici dečaka. Kako je istakla u obraćanju, odlazak na more doneo je nezaboravne uspomene mališanima, a mnogi su prvi put, zahvaljujući ovoj podršci, otputovali u inostranstvo.



Inače, Centar za socijalni rad u Leskovcu jedini je u Srbiji koji samostalno organizuje ovakvu aktivnost. Takođe, prema rečima direktora Predraga Momčilovića, cilj je da se do kraja godine obuče i novi hranitelji.

Prvi čovek grada na Vetrenici je poručio da su deca i mladi bez roditeljskog staranja prioritet kada je u pitanju socijalna zaštita. Iz budžeta grada, između ostalog, finansiraju se urgentni smeštaj u hraniteljsku porodicu, troškovi opreme za korisnike prilikom smeštaja, putni troškovi, kao i angažovanje ličnog pratioca za decu sa smetnjama u razvoju.

Inače, za 2026. godinu za oblast socijalne zaštite grad leskovac izdvaja 605 miliona dinara, što je u odnosu na period od 2012. godine sedam puta veći iznos. Takođe, Leskovac je među prvim gradovima u Srbiji koji je doneo odluku o pravnom statusu roditelj-negovatelj i do sada je 39 roditelja ostvarilo ovo pravo, za šta je opredeljeno 20 miliona dinara za tekuću godinu.

Inače, na teritoriji Leskovca trenutno je smešteno 127 korisnika u 87 hraniteljskih porodica.



