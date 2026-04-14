Pripadnici MUP-a u Leskovcu isključili 11 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu, tokom praznika, isključili su iz saobraćaja sedam vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola i četvoricu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, saopštila je Policijska uprava.

Policija u Leskovcu zaustavila je vozača „suzukija“ (39) koji je vozio sa 3,01 promil alkohola u organizmu, vozača „golfa” (47) sa 2,69 promila i vozača „renoa” (47) sa 2,47 promila alkohola.

Iz saobraćaja su isključeni i vozač „renoa” (55) koji je vozio sa 1,57 promila alkohola u organizmu, kao i vozači „golfa” (49), (46) i (72) sa 1,93, 1,40 i 1,30 promila alkohola.

Takođe, policija je zaustavila i vozača „golfa” (34) i vozače skutera (24), (25) i (27) koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Inače, na području Policijske uprave u Leskovcu, tokom praznika, alkotestirana su 1.192 vozača.