Pritvor za M.M. iz Bukove Glave, zbog sumnje da je pretio bivšoj vanbračnoj supruzi

Na osnovu rešenja Osnovnog suda u Leskovcu, osumnjičenom M.M. iz Bukove Glave, određen je pritvor u trajanju od trideset dana, saopštavaju iz ovog suda. Pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni svojoj bivšoj vanbračnoj supruzi, uputio reči pretnje.

Prema osumnjičenom je pritvor određen na osnovu člana 211. stav 1. tačka 2. i 3. Zakonika o krivičnom postupku, zbog postojanja osobitnih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ostankom na slobodi ometati postupak uticanjem na nesaslušane svedoke – oštećene, kao i usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu mogao učiniti krivično delo kojim preti.

Pritvor je određen zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni dana 09. decembra 2025. godine, oko 20,00 časova, u Bukovoj Glavi, putem aplikacije „Mesindžer“, video pozivom, oštećenom S.I. iz Bukove Glave i oštećenoj S.S. iz Bukove Glave, svojoj bivšoj vanbračnoj supruzi, uputio reči pretnje: „Ukoliko se do četvrtka ne udaljiš iz Bukove Glave, ja ću da te ubijem, zapaliću ti kuću“, dok je dana 10.12.2025. godine prilikom davanja izjave u Policijskom odeljenju Vučje, u 12,30 časova, ponovio pretnju da će oštećene iseliti iz Bukove Glave i ubiti ukoliko mu ne vrate novac koji mu duguju do dana 11.12.2025. godine do 20,00 časova, na koji način je učinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Protiv navedenog rešenja je dozvoljena žalba krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Leskovcu, u roku o tri dana od dana prijema rešenja.