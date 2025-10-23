Pritvor za M.P. (1978) iz Leskovca

Pred javnim tužiocem Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu saslušan je M.P. (1978) iz Leskovca, kome je bilo određeno zadržavanje, saopšteno je iz ovog tužilaštva.

Osumnjičeni je saslušan na okolnosti izvršenja krivičnog dela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje u pokušaju.

Stavljeno mu je na teret da je u toku jučerašnjeg dana upotrebom sile pokušao da spreči dva policijska službenika u vršenju službene radnje, a koju su u okviru svojih ovlašćenja preduzimali u vezi događaja 20.10.2025. godine koji se desio u hodniku jedne zgrade u Leskovcu.

U ovom događaju policijski službenici zadobili su lake telesne povrede. Osumnjičeni se u prisustvu branioca koristio zakonskim pravom da ne iznosi odbranu, branio se ćutanjem. Nakon saslušanja, prema njemu je javni tužilac predložio određivanje pritvora.