Pritvor za N.J. iz Vlasotinca zbog nasilja u porodici

Zbog krivičnog dela nasilje u porodici osumnjičenom N.J. iz Vlasotinca određen pritvor u trajanju od 30 dana, saopštavaju iz Osnovnog suda Leskovac.

Njemu se na teret stavlja da je 29. i 30. aprila ove godine u alkoholisanom stanju pretio vanbračnoj partnerki i njihovoj zajedničkoj maloletnoj deci. Pritvor je određen zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na svedoke – oštećene.

Protiv navedenog rešenja je dozvoljena žalba krivičnom vanpretresnom veću Osnovnog suda u Leskovcu, u roku od tri dana od dana prijema rešenja.