Pritvor za S.K. iz Leskovca zbog poreske utaje i prevare

Zbog krivičnih dela poreska utaja i prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost, određen je pritvor S. K. iz Leskovca, rođenom 1983. godine, saopštavaju iz Osnovnog suda.

Kako se dalje navodi, stavljeno mu je na teret da je u periodu od 1.1.2023. godine do 31.3.2025. godine, obavljajući neregistrovanu delatnost vršio prodaju razne mešovite robe, koju je posredstvom brze pošte slao kupcima, ostvario promet u iznosu od preko 340.000.000,00 dinara i time izbegao plaćanje poreza na dohodak građana na druge prihode i poreza na dodatu vrednost. U prisustvu branioca izneo je odbranu. Zbog mogućeg uticaja na nesaslušane svedoke i postojanja okolnosti da bi u kratkom vremenskom periodu mogao ponoviti krivično delo, javni tužilac stavio je predlog za određivanje pritvora. Doneta je i naredba o sprovođenju istrage, jer je za krivična dela koja se okrivljenom stavljaju na teret zakonom propisana kazna zatvora u trajanju od 3 do 10 godina i novčana kazna. Tokom istrage javni tužilac će ispitati svedoke i odrediti neophodna veštačenja.