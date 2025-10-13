Privedeni kraju radovi u delu Južnomoravskih brigada

Ugradnjom završnog sloja asfalta privedena je kraju rehabilitacija kolovoza u ulici Južnomoravskih brigada u dužini od 280 metara, od ulice Đorđa Andrejevića Kuna do kružnog toka na Bulevaru Nikole Pašića.

Vrednost ovih radova je 8,5 miliona dinara, a sredstva je obezbedilo Javno preduzeće „Putevi Srbije“. Izvođač je preduzeće „Trejs Srbija“. Radove je obišao gradonačelnik Goran Cvetanović.

Pre završnog sloja asfalta, protekle nedelje je izvršena ugradnja izravnavajućeg sloja asfalta, postavljanje novih ivičnjaka, nivelisanje slivnih rešetki i šaht poklopaca.

-Ono što preostaje da se uradi u toku sutrašnjeg dana je obeležavanje horizontalne signalizacije, nakon čega će ulica biti zvanično puštena u saobraćaj. Specifično je i to da ovde imamo slučaj da se izvode radovi na saobraćajnici koja je gradska, ali se priključuje na državni put. Saradnja sa Putevima Srbije je na visokom nivou i dugujemo im zahvalnost- rekao je direktor Javnog preduzeća „Urbanizam i izgradnja“, Novica Nikolić.

Grad Leskovac je primer lokalne samouprave, koja svesno ulaže u unapređenje ključnih infrastrukturnih segmenata, stvarajući na taj način povoljan ambijent za rast i razvoj svih društvenih oblasti, naglasio je gradonačelnik Cvetanović.

-Odlična saradnja sa Javnim preduzećem Putevi Srbije rezultirala je i rehabilitacijom kolovoza u ulicama 28. mart i Solunskih ratnika i što je najvažnije od svega ovo preduzeće je izgradilo prilazne rampe i saobraćajnice do mosta u Donjem Krajincu u dužini od 3,15 kilometara i vrednosti 67,1 milion dinara, kao i lokalni put od Manojlovca do Donjeg Krajinca, dug 2,3 kilometra i 35,8 miliona dinara- rekao je gradonačelnik Cvetanović.

Ovom prilikom, gradonačelnik Cvetanović je podsetio i da je tokom ove godine rekonstruisano više ulica u centralnom gradskom jezgru, kao što su Učitelja Josifa, Maksima Kovačevića, Nemanjina i Vlade Đorđevića, za šta je izdvojeno 25,7 miliona dinara. Takođe, izgrađena je i Slogina i deo Sijarinske ulice, za šta je izdvojena suma od 28,5 miliona dinara.