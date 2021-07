Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da neće biti električne energije u petak, 23. jula u vremenu od 08 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 12 sati u stambenoj zgradi na adresi Vojvode Mišića broj 2 i na Bulevaru Nikole Pašića od broja 15 do broja 44.