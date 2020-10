Iz leskovačke Elektrodistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da neće biti električne energije u četvrtak, 29.oktobra, od 8 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 13 sati u Dvadesetpetoj ulici u naselju „Radeta Žunića“ u Leskovcu.

Istog dana od 8 časova i 30 minuta pa do završetka radova, a najkasnije do 12 sati bez struje će biti i stanovici u Ulici Đuke Dinić od broja 1 do broja 35.