Iz leskovačke Elektordistribucije obaveštavaju korisnike distributivnog sistema da neće biti električne energije u utorak, 24. novembra, od 7 časova i 30 minuta pa do završetka radova, a najkasnije do 9 časova i 30 minuta u ulici Bože Cindre od broja 2 do broja 14 i na Bulevaru Nikole Pašića od broja 1 do broja 38. Takođe sutra od 8 i 30 pa do završetka radova, a najkasnije do 15 sati bez struje će biti i meštani u Bojišini, Boćevici, Palojcu, Ličinom Dolu i Graovu.