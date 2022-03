Iz leskovačke Elektrodistribucije, obaveštavaju korisnike distributivnog sitema da će bez električne energije , sutra u vremenu od 9 časova pa do završetka radova, a najkasnije do 13 sati , biti meštani Rečice i Slavnika. Takođe, od 9 sati i 30 minuta, pa do završetka radova , a najkasnije do 14 i 30, bez električne enegije biće i stanovnici ulice Đure Daničića u Vlasotincu.