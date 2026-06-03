Priznanje gradonačelniku Leskovca od strane Instituta za ekonomiku i finansije

Za izuzetan doprinos razvoju lokalne samouprave, unapređenju upravljanja javnim finansijama i posvećenost održivom razvoju grada, gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću, od strane Instituta za ekonomiku i finansije, uručeno je priznanje za najboljeg gradonačelnika, u konkurenciji gradova ne samo Srbije, već i jugoistočne Evrope.

Ispred pomenutog instituta priznanje je uručio magistar Micko Mickoski, partner u Institutu.

U sistemu RSM-a ovaj institut, prisutan u 120 zemalja, zvanično je peta konsultantska i revizorska kuća u celom svetu, a posvećenost jedinicima lokalne samouprave je poseban aspekt u njegovom radu. Odluka o priznanju je usledila nakon ozbiljne analize višegodišnjeg rada i posvećenosti razvoju grada, sa posebnim osvrtom na oblasti javnih finansija, javno-komunalnog sektora, održivog razvoja, zaštite životne sredine.

Gradonačelnik Cvetanović rekao je da ova funkcija, koju obavlja 14 godina u kontinuitetu, za njega predstavlja veliku odgovornost, čast i priznanje. Već 2008. godine, kada je postao prvi gradonačelnik Leskovca, grad je pristupio procesu sertifikacije za povoljno poslovno okruženje, danas petostruki dobitnik BFC sertifikata. Tri puta je biran za predsednika SKGO, a tu su i priznanja „Kapetan Miša Anastasijević“, pohvala Zaštitnika građana, orden Svetog Save drugog reda, Beli anđeo, Svetosavska nagrada…

– Najdraža nagrada i najdraže priznanje mi je Oktobarska nagrada, koja je došla na inicijativu 135 privrednika i za mene ima posebnu težinu – rekao je gradonačelnik.

Govoreći o priznanju koje mu je danas uručeno, ocenio je da ono pripada i članovima njegovog tima i svim sugrađanima i da predstavlja samo dodatni podstrek da budemo još posvećeniji i marljiviji i podignemo lestvicu na viši nivo.

Pre dodele priznanja, u kratkom filmu predstavljen je deo rezultata rada lokalne samouprave za vreme odgovornosti aktuelnog rukovodstva.