Priznanje Grand Prix „Zlatna buklija“ za film Vlasotinčanina Nebojše Ilića Ilketa

Film „Park“ (Koce zauvek – Podari život) autora Nebojše Ilića Ilketa iz Vlasotinca nagrađen je priznanjem Grand Prix „Zlatna buklija“ za celovitost obrade. Dodelom nagrada u Velikoj Plani završen je 21. po redu medjunarodni festival dokumentarnog filma „ZLATNA BUKLIJA“.

„Višegodišnja hronika patnje i hrabrosti pred iskušenjima života“ obrazloženje je stručnoog žirija u sastavu: Nikola Lorencin , reditelj; Zarko Pekez, snimatelj i Ivan Vuckovic, glumac; da filmu „PARK“ (Koce zauvek – Podari zivot) dodeli nagradu: GRAND PRIX ZLATNA BUKLIJA za celovitost obrade. Ovo je drugi po redu GRAND PRIX za film koji govori o tragičnoj sudbini humane porodice Kocić iz Vranja.

„PARK“ je dokumentarni film o gubitku koji ne prestaje i humanosti koja iz njega niče. Nakon tragične smrti Nemanje Kocića 2014. godine, na rođendan njegovog oca Blagoja, porodični bol prerasta u delovanje: nastaje humanitarno udruženje davalaca krvi „KOCE ZAUVEK“, koje danas okuplja više od hiljadu ljudi i spašava na hiljade života. U Medicinskoj školi koju je Nemanja pohađao formira se „Kocetov park“ – prostor sećanja i zajedništva, gde svako posađeno drvo postaje simbol nastavka života. Nadu donosi rođenje sina Koste, ali sudbina ponovo pogađa porodicu gubitkom najstarijeg sina Nikole 2023. godine.

Film „PARK“ svedoči o boli koja se ne skriva, o sećanju koje raste i o ljudskoj potrebi da iz tragedije stvori smisao.

