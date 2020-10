Problem sa grejanjem stanara solitera S 15 u centru grada

Stanari solitera koji se nalazi iznad „Kraša“ u centru grada, u ulici Vojvode Mišića 2, od početka grejne sezone nemaju adekvatno snabdevanje toplotnom energijom. Novica Stojanović, direktor Javno-komunalnog preduzeća „Toplana“, kazao je u izjavi za našu televiziju da je reč o sistemu koji je star od 30 do 40 godina, a do problema je došlo zbog elektromotornog ventila, koji ne propušta dovoljan protok energije do stanova ovog solitera. On dodaje da su po prijavi problema servisne službe izašle na teren kako bi rešile ovaj problem.

Slične probleme stanari su imali i prethodnih godina, uglavnom pred početak grejne sezone.

„Stanari su nervozni zbog toga, uredno plaćaju račune, a u zgradi imate i starijih i bebica. I danas su bukvalno mlaki radijatori„, tvrdi Vojislav Nikolić, upravnik ove stambene zajednice.

I Aleksandar Savić, jedan od stanara, ima dugogodišnji problem sa grejanjem:

„U mom stanu dve vertikale i prethodnih godina nisu radile, kao što i sada ne rade.“

Među stanarima ovog solitera ima porodica sa bebama i malom decom, kao i onih starije životne dobi. Jedna od njih je devedesetogodišnja Vinka Petrušić, koja je jedan od prvih koji su se uselili u ovu zgradu.

U leskovačkoj Toplani objašnjavaju da do problema dolazi, pre svega, zbog zastarelosti sekundarnog dela sistema, odnosno samog razvoda u objektima i priključnog dela toplovoda sa druge strane, a trajno rešenje problema je rekonstrukcija celokupnog sistema, i primarnog i sekundarnog, što bi trebalo da usledi već sledeće godine.

“Mi radimo na tome, već sledeće godine ćemo, u završetku grejne sezone, ući u rekonstrukciju toplovoda od celog Bulevara do osmospratnice. Nadam se da ćemo uspeti da rešimo problem do kraja grejne sezone i to će biti veliki pomak. Mislim da će deo sistema posle te rekonstrukcije nestati i da ćemo imati izuzetno stabilno snabdevanje toplotnom energijom.”

U ovom preduzeću podsećaju da se proteklih godina kontinuirano ulaže u obnovu sistema grejanja na području grada, u okviru čega su zamenjene i sve podstanice. S obzirom na to da se radi o izuzetno starom sistemu nemoguće je probleme otkloniti u svim delovima grada istovremeno.

Za period tokom kojeg nisu imali grejanje, ovi korisnici dobiće popust, dodaje Stojanović.