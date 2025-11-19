Problemi zbog obilnih padavina u više naselja, službe na terenu

Velika količina kišnih padavina u kratkom vremenskom periodu, nakon problema u Kukulovcu, nastavila je da izaziva poteškoće u selima Drvodelja, Slavujevce, Žabljane, Veliko Trnjane, Rudare, Presečina, Gornja Bunuša, Donja Jajina i delu naselja Ančiki.

Problemi su nastali zbog preopterećenja i izlivanja putnih jarkova i kanala, usled čega je voda prodrla u dvorišta i pojedina domaćinstva.

Sve nadležne službe su na terenu i rade na otklanjanju posledica.

-Upućujemo apel građanima na oprez i pažnju.Ukoliko vam je potrebna pomoć, pozovite Vatrogasno – spasilačku službu na broj 193, kao i nadležne gradske službe ili predstavnike mesnih zajednica. Kako su najavljene nove obilne padavine, situacija se može menjati iz sata u sat. Zemlja je prezasićena vodom, što dodatno otežava uslove na terenu, a pristup kanalima i jarkovima je usložnjen zbog blata. U Velikom Trnjanu, gde je stanje najkritičnije, dostavljeni su pesak i vreće za odbranu, a kao podrška u pripremi je i mehanizacija. Sve nadležne službe nastaviće da prate situaciju i reaguju po potrebi- kažu nadležni.