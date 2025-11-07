Problemi zbog padavina u pojedinim leskovačkim naseljima (VIDEO)

Velika količina padavina koja je u kratkom vremenskom roku pala na područje Leskovca napravila je probleme meštanima nekoliko naselja u vidu poplavljenih ulica.

Voda je u pojedinim mestima, poput Vinarca, prodrla u dvorišta, ali i podrume porodičnih kuća, te su na terenu i ekipe nadležnih službi.

U Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove kažu da pored Vinarca, problem imaju i stanovnici Donjeg Stopanja, Priboja, Zalužnja, Šišinca, dodajući da je uzrok pritisak velike količine vode koja se slila sa okolnih brda na putne jarkove.

Poplavljene su i ulice u pojedinim naseljima u užem gradskom jezgru, poput Kumalaka i dela kod Stare stočne pijace, dodaju nadležni, koji poručuju da će zbog najavljenih padavina nastaviti da obilaze teren i biti u pripravnosti.