Prodata dva lokala iz nepokretnosti javne svojine grada





Na javnom nadmetanju za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine grada Leskovca od 8 ponuđenih poslovnih prostora, prodata su dva, koja se nalaze na lokaciji zelene robne pijace u ulici Kralja Petra Prvog. Ukupna vrednost ova dva objekta iznosi 12 888 782 dinara.

Pravo na učešće u javnom nadmetanju imala su sva fizička i prvna lica, a ovog puta intresovanje su pokazala za dva poslovna objekta na lokaciji zelene robne pijace. Nakon otuđenja ova dva poslovna prostora, za naredno nadmetanje sugrađanima na raspolaganju ostaje još 6 lokala.



Nepokretnost pod rednim brojem 5 sa oznakom 26 t, korisne površine 23 metra kvadratna prodata je po ceni od 6 444 391 dinar Trajković Siniši iz Mrštana. Druga nepokretnost, pod rednim brojem 8, a sa oznakom 26 f, takođe sa površinom od 23 metra kvadratnih prodata je po ceni od 6 444 391 dinar Ružici Đorđević iz Leskovca.



Inače, oglas za otuđenje nepokretnosti putem javnog nadmetanja objavljen je u dnevnom listu Srpski Telegraf, kao na zvaničnom sajtu grada Leskovca.