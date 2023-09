Produžen drugi konkursni rok za upis studenata na Tehnološkom fakultetu univerziteta u Nišu

Drugi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija za školsku 2023/2024. godinu na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu Univerziteta u Nišu je produžen i trajaće do 15. septembra, saopštavaju iz ove visoko-obrazovne ustanove.

Prijaljivanje kanditata počelo je danas i trajaće do 11. septembra u vremenu od 9 do 14 sati, dok će se polaganje priijemnog ispita obaviti 12. septembra u 10 časova iz predmeta matematika, fizika, hemija ili crtanje. Istog dana, takođe u 14 sati, biće objavljena jedinstvena, a 14. septembra konačna rang lista u 9 časova. Upis kandidata će biti 15. septembra u vremenu od 9 do 12 sati.

Studenti se mogu prijaviti za jedan od sledećih modula: Farmaceutsko – kozmetičke tehnologije, Materijali i hemijske tehnologije, Ekološko inženjerstvo, Prehrambena tehnologija i bezbednost hrane, Industrijski dizajn tekstila i odeće, i Informacioni sistemi u tehnološkim procesima.