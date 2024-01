Produžen rok za podnošenje prijava poslodavaca za dualni model obrazovanja

Rok za prijavu poslodavaca za uključivanje u dualni model obrazovanja za narednu školsku godinu produžen je do 31. januara, navode u Privrednoj komori Srbije. Kako ističu, razlog za donošenje ove odluke je veliko interesovanje privrednika.

Za uključivanje u dualni model obrazovanja u školskoj 2024/2025. godini do sada se prijavilo čak 30 odsto novih kompanija, koje do sada nisu bile deo ovog modela. Zbog velike zainteresovanosti privrednika, rok je umesto do 15. januara, produžen do 31. u ovom mesecu.

Podsetimo, od sledeće 2024/2025. godine, u ponudi za realizaciju po dualnom modelu će se naći ukupno 83 obrazovna profila, među kojima je deset novih.

Poslodavci se mogu prijaviti putem veb portala portal.dualnoobrazovanje.rs, u tri jednostavna koraka.

“Najpre poslodavci kreiraju profil kompanije, zatim podnose zahtev za akreditaciju podnose izjavu da su spremni da prime učenike na učenje kroz rad od 1. septembra ove godine“, objašnjava Snežana Radivojević, samostalni stručni saradnik za usluge PKS-RPK za Jablanički i Pčinjski upravni okrug.

Prateću dokumentaciju za akreditaciju poslodavci dostavljaju elektronskim putem na mejl: snezana.radivojevicks.rs ili na adresu Regionalne privredne komore za Jablanički i Pčinjski upravni okrug: Stojana Ljubića 12, Leskovac.

Sve prijave koje sadrže potpunu dokumentaciju biće objedinjene u Plan potrebe privrede, koji komora dostavlja Kancelariji za dualno obrazovanje. Konačnu odluku o strukturi upisa i odobrenim dualnim profilima doneće Ministarstvo prosvete, objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole, koji se očekuje krajem aprila 2024.