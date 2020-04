Produžen termin za rešavanje onlajn probnog završnog testa

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je doneta odluka da se termini za rešavanje onlajn probnog završnog testa produži do 21 čas i 30 minuta.

U saopštenju se navodi da je prema prvim povratnim informacijama u jednom kraćem periodu došlo do preopterećenja sistema, što je kod određenog broja učenika dovelo do neprijatnosti.

Kako bi se omogućilo ravnomerno opterećenje sistema, Ministarstvo je sugerisalo učenicima sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine da testove rešavaju u terminu od 8 do 12 časova, učenicima sa teritorije Grada Beograda od 12 do 16 časova, a svim ostalim učenicima u terminu od 16 do 21.30 časova.