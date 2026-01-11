Proglašena vanredna odbrana od poplava na reci Južnoj Moravi, nadležni u pripravnosti

Vanredna odbrana je uvedena usled brzog porasta vodostaja reke Južne Morave, iznad nožice levoobalnog i desnoobalnog nasipa.

Nadležne službe su u 24-časovnom dežurstvu i preduzimaju sve mere u skladu sa Opštim i Operativnim planom odbrane od poplava.

U popodnevnim satima došlo je do izlivanja Južne Morave, kod Ćukovca, na nebranjenoj strani.

Sve ekipe JVP ”Srbijavode” i nadležnog vodoprivrednog preduzeća su na terenu i spremni da intervenišu, ukoliko bude potrebe za tim.

Apelujemo na građane da prate zvanična obaveštenja i postupaju u skladu sa preporukama nadležnih službi.