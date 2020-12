Proglašeni najbolji učesnici Izložbe suvenira i turističkih publikacija

Trinaesta po redu Izložba suvenira i turističkih publikacija „Leskovac 2020“ ove godine je zbog aktuelne epidemiološke situacije održana u izmenjenim okolnostima, bez prisustva učesnika. Nagrade su dodeljene u jedanaest kategorija, za suvenire i propagandne materijale sa kojima turističke organizacije lokalnih samouprava predstavljaju svoje ponude.

Petočlani žiri, sastavljen od književnih umetnika i predstavnika Turističke organizacije grada Leskovca dodelio je nagrade u sledećim kategorijama:

1. Jednolisna turistička publikacija: treća nagrada – TO opštine Knjaževac, druga nagrada – TO opštine Ivanjica i prva nagrada – TO opštine Vrbas, za set flajera naseljenih mesta opštine Vrbas – Zmajevo, Kucura, Ravno selo, Savino selo i Bačko Dobro Polje;

2. Višelisna turistička publikacija do 50 strana treća nagrada – TO Dragačevo, druga nagrada – TO opštine Boljevac i prva nagrada – TO grada Požarevca, publikacija Ergela Ljubičevo;

3. Turističke publikacije sa preko 50 strana treća nagrada – TO grada Niša, druga nagrada – TO opštine Kladovo i prva nagrada – Centar za turizam, kulturu i sport Svrljig, publikacija opština Svrljig;

4 – a. Video publikacija – promo film, treća nagradu dele: Turistička organizacija opštine Ljubovija, Turistička organizacija opštine Kuršumlija i Turistička organizacija opštine Knić, druga nagrada – TO grada Niša, „Avantura u Nišu“ i prva nagrada – TO Kraljevo, serija kratkih promo filmova;

4 – b. Video publikacija – reportaža, druga nagrada – TO grada Vranja, „Grad koji ima dušu“ i prva nagrada – TO opštine Novi Bečej,“ Srbija u kadru“;

5. Suvenir treća nagrada – TO Bor, druga nagrada – TO grada Loznice i prva nagrada – TO opštine Stara Pazova, ešarpa;

6. Upotrebni predmet treća nagrada – TO opštine Bojnik, druga nagrada – TO opštine Ražanj i prva nagrada – TO Sokobanja, set upotrebnih predmeta;

7. Najoriginalniji eksponat: Turistička organizacija opštine Novi Bečej, notes „Kalendar manifestacija“;

8. Turistički plakat: treća nagrada – Gradska turistička organizacija Kragujevac, druga nagrada – TO opštine Brus i prva nagrada – TO opštine Kuršumlija, plakat srednjovekovni festival „Nemanjini dani“;

9. Turistička fotografija – KOLEKCIJA turističkih fotografija treća nagrada – TO Čačak, druga nagrada – TO opštine Knić i prva nagrada – Gradska turistička organizacija Kragujevac, „Vreme kad je grad stao“ – autor Zoran Lazarević Laki;

10. Turistička fotografija – POJEDINAČNA fotografija: treća nagrada – Gradska turistička organizacija Kragujevac, druga nagrada – TO opštine Paraćin i prva nagrada – TO opštine Knić, fotografija „Jelena“ – autor Goran Jordanski;

10. Turistička mapa: treća nagrada – TO grada Prokuplja, druga nagrada – TO Bele Palanke i prva nagrada – TO Čačak, komplet tematskih mapa (pešačke ture, hrana i zabava i manastiri Ovčarsko – Kablarske klisure);

11. Turistička razglednica: treća nagrada – TO opštine Kuršumlija, druga nagrada – TO grada Loznice i prva nagrada – TO opštine Vlasotince, „Vlasotince u srcu“.