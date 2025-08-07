Program koncerata za 35. „Roštiljijadu“

Turistička organizacija Leskovac objavila je raspored koncerata koji će biti održani u okviru muzičkog dela programa 35. Roštiljijade.

Ova manifestacija biće održana u periodu od 25. do 31. avgusta, a biće otvorena koncertom Tee Tairović, čiji nastup počinje u 22:30.

Sledećeg dana na programu je koncert grupe Crvena jabuka, u sredu 27. avgusta nastupiće Breskvica, a u četvrtak 28. avgusta Amadeus bend.

U petak 29. avgusta koncert će održati Dejan Matić, a dan kasnije Zorana Mićanović.

U TOL-u pozivaju građane da posete manifestaciju i uživaju u ukusima tradicionalnih specijaliteta sa roštilja.