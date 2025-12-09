Program „Svoj na svome“ u Vlasotincu

Opština Vlasotince poziva građane da iskoriste državni program „Svoj na svome“ i urede svoja imovinska prava. Oni to mogu da učine prijavom elektronskim putem, preko portala svojnasvome.gov.rs ili lično u Uslužnom centru opštine Vlasotince (Trg oslobođenja br. 12) i na šalteru Pošte u Vlasotincu (ul Dušanova br. 1 ) od 8 do 14 sati.

Osim lične karte, potrebni su broj parcele ili adresa objekta, podaci o objektu (vrsta, površina, spratnost, identifikacioni broj u katastru ili označavanje na mapi), zatim dokaz o sticanju imovine ( ugovor o kupovini, rešenje o nasledstvu, odluka o dodeli ili drugi pravni dokument) i ukoliko postoji, elaborat geodetskih radova.

Prijave traju do 5.februara. Tokom jučerašnjeg dana, na prijavnom mestu u zgradi opštine, 50 građana je podnelo prijave za upis objekata po Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.