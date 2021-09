Proizvođači paprike zadovoljni cenom

Proizvođači crvene paprike uprkos lošim vremenskim uslovima i smanjenom rodu, zadovoljni su prodajom. S obzirom na to da se cena ovog povrća prošle godine kretala od 60 do 80 dinara, a ove od 100 do 120 po kilogramu, zadovoljni su i cenom.

Zbog smanjenog roda, a samim tim i ponude na pijacama, cena paprike je ove godine gotovo duplo veća nego prošle. I prodaja ide dobro, pa su prodavci na pijaci na Niškoj ulici, sa kojima smo razgovarali, zadovoljni.

–Ova godina nije loša. Bila je velika suša, velika količina paprike je stradala ali je cena super. Prodaja ide dobro, ima kupaca. Za sad je dobro, videćemo za dalje – kaže Gordana Smiljković iz Zalužnja.

Ova godina je kako kažu stručnjaci iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Leskovac bila veoma specifična za proizvodnju paprike. Nepovoljni vremenski uslovi u periodu sadnje, zatim velika suša, a potom i pojava grada uticali su na to da rod na pojedinim parcelama bude uništen. S druge strane proizvođači koji papriku proizvode u plastenicima nemaju razloga da budu nezadovoljni ovogodišnjim rodom.

Pod zasadima paprike na području Jablaničkog okruga je oko 2100 hektara, od čega je 60 odsto proizvodnja na otvorenom, a 40 u plastenicima.